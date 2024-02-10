10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2024 18:40
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karakaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı!
Küçükçekmece AK Parti programına silahlı saldırı!
AK Parti programında silahlı saldırı! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi
AK Parti programında silahlı saldırı! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi
Başkan Erdoğan Gezeravcı ile telefonda görüştü!
Başkan Erdoğan Gezeravcı ile telefonda görüştü!
Matbaalarda yerel seçim mesaisi!
Matbaalarda yerel seçim mesaisi!
Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Belediyecilik
Türkiye Yüzyılı’nda Gerçek Belediyecilik
Altın ve mücevher fuarı!
Altın ve mücevher fuarı!
CHP’li belediyeden Kurum’a afiş engeli
CHP’li belediyeden Kurum'a afiş engeli
Bakan Yaşar Güler’in acı günü!
Bakan Yaşar Güler'in acı günü!
Türkiye 26 Şubat’ta beyanda bulunacak
Türkiye 26 Şubat'ta beyanda bulunacak
Ankara’da Malatya lezzet festivali sürüyor!
Ankara’da Malatya lezzet festivali sürüyor!
Seçim startını Zonguldak’ta verdi!
Seçim startını Zonguldak'ta verdi!
Yunan Adaları tur ücreti ne kadar?
Yunan Adaları tur ücreti ne kadar?
Daha Fazla Video Göster