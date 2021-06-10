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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası! Havadan görüntülendi

DHA
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Giriş: 10.06.2021 12:55
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi. Öte yandan bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili'nde denize girdi.
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