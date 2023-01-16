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Küçük üreticiyi koruyacak adım! 30 günde bozulan gıdanın ödeme süresi 1 ay

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 09:10
Zincir marketler ve e-Ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması için yeni bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Buna göre 30 günde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemeler 30 günde yapılacak.
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