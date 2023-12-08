08 Aralık 2023, Cuma
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Küçük ortakları 39 vekillik söğüş kesmedi! DEVA Partisi düğmeye bastı: CHP yeniden bizimle görüşmek ister mi bilmiyorum
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neredeyse sıfır oy katkısıyla CHP'den tam 39 milletvekili koparan küçük ortaklar yapılan söğüşe doymazken DEVA Partisi Ali Babacan'dan CHP kapılarını çalarsa yeniden bir ittifak olabileceğine yönelik sinyaller geldi. Babacan yaptığı açıklamada "CHP yeniden bizimle görüşmek ister mi onu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...