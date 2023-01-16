Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri arttı! Kadın balıkçılara özel yüzde 25 ek destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük ölçekli balıkçılıkta 2023 yılı için destek tutarları arttırdı. Ayrıca kadın balıkçılara yüzde 25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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