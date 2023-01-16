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Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri arttı! Kadın balıkçılara özel yüzde 25 ek destek

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 14:45
Tarım ve Orman Bakanlığı, küçük ölçekli balıkçılıkta 2023 yılı için destek tutarları arttırdı. Ayrıca kadın balıkçılara yüzde 25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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