07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Küba’da otelde korkunç patlama: 22 ölü
Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde şiddetli patlama meydana geldi. Bir kısmı yıkılan tarihi binadan alevler yükseldi 22 kişi hayatını kaybetti. Benzer bir patlama İspanya'da da yaşandı. Başkent Madrid'de meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.