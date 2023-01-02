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Kuaför ve berberlere tatil uygulaması! Haftanın bir günü tatil zorunluluğu

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 10:12
1 Ocak 2023 tarihi itibariyle birçok alanda değişikliğe gidildi. Değişikliğin yapıldığı alanlardan biri de berberler, güzellikleri salonları ve kuaförlerin hafta tatilleriyle ilgili oldu. Peki, pazar günleri berberler, güzellik salonları, kuaförler açık mı, kapalı mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş Ankara'dan aktardı.
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