03 Eylül 2023, Pazar
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Krizin düğümünü Türkiye çözecek! Yeni tahıl anlaşmasında detaylar ortaya çıkmaya başladı
Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının ardından ortaya çıkan kriz sonrası gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Türkiye, tahıl koridoru krizini çözmek için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşmede tahıl koridoru konusunun öncelikli gündem olması beklenirken, Türkiye, tüm taraflarla istişareyi merkeze alarak BM ile bir öneri paketi hazırladı.Yeni öneri paketinde ise dikkat çeken maddeler yer alıyor.