26 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?
Döviz manipülatörleri nasıl deşifre oldu? Dolar uçacak diyerek halkı paniğe sürükleyenler kimler? Kur bahaneli provokasyonlar nasıl boşa çıktı? Manipülasyonu tutmayan muhalefet kurda düşüşü neden eleştiriyor? Bu soruların cevabını canlı yayın konuklarımız olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gazeteci Hakkı Öcal ve Araştırmacı İhsan Aktaş ile konuştuk.