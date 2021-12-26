Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?

Döviz manipülatörleri nasıl deşifre oldu? Dolar uçacak diyerek halkı paniğe sürükleyenler kimler? Kur bahaneli provokasyonlar nasıl boşa çıktı? Manipülasyonu tutmayan muhalefet kurda düşüşü neden eleştiriyor? Bu soruların cevabını canlı yayın konuklarımız olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gazeteci Hakkı Öcal ve Araştırmacı İhsan Aktaş ile konuştuk.