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Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?

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Giriş: 26.12.2021 15:13
Döviz manipülatörleri nasıl deşifre oldu? Dolar uçacak diyerek halkı paniğe sürükleyenler kimler? Kur bahaneli provokasyonlar nasıl boşa çıktı? Manipülasyonu tutmayan muhalefet kurda düşüşü neden eleştiriyor? Bu soruların cevabını canlı yayın konuklarımız olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gazeteci Hakkı Öcal ve Araştırmacı İhsan Aktaş ile konuştuk.
Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?
Kriz Tetikçiliğini kimler sürdürüyor?
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