07 Ağustos 2022, Pazar
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Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrar sağlandı. Kurumlar arası uyum üst seviyeye çıkarıldı. Bürokrasiye takılmadan yapılan işlerle mega projeler hayata geçti. 4 yılı geride bırakan yeni sistem sayesinde kararlar hızla alındı. En kritik virajlar hasarsız dönüldü. Üstelik Türkiye dünyadaki krizlerin çözümünde de anahtar ülke oldu. İşte son dört yılda Türkiye'nin kazanımları...