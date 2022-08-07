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Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye

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Giriş: 07.08.2022 09:20
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrar sağlandı. Kurumlar arası uyum üst seviyeye çıkarıldı. Bürokrasiye takılmadan yapılan işlerle mega projeler hayata geçti. 4 yılı geride bırakan yeni sistem sayesinde kararlar hızla alındı. En kritik virajlar hasarsız dönüldü. Üstelik Türkiye dünyadaki krizlerin çözümünde de anahtar ülke oldu. İşte son dört yılda Türkiye'nin kazanımları...
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Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye
Kriz çözümünde anahtar ülke Türkiye
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