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Kritik zirve sonrası Lavrov’dan ilk açıklama: Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz

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Giriş: 10.03.2022 13:36
Antalya’daki tarihi zirve sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Soğuk bir barış, soğuk savaştan daha iyidir. Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz. İnsani koridorların her gün açılmasını önerdik. Konuşulan kağıt üzerinden kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Operasyonlarımız planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna’yı tercihe zorlayan Batı bu çatışmaya neden oldu.” ifadelerini kullandı.
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