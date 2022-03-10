10 Mart 2022, Perşembe
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Kritik zirve sonrası Lavrov’dan ilk açıklama: Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz
Antalya’daki tarihi zirve sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Soğuk bir barış, soğuk savaştan daha iyidir. Çözüme yönelik her türlü girişimi destekliyoruz. İnsani koridorların her gün açılmasını önerdik. Konuşulan kağıt üzerinden kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Operasyonlarımız planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna’yı tercihe zorlayan Batı bu çatışmaya neden oldu.” ifadelerini kullandı.