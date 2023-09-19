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Kritik saatlerde kritik ziyaret! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İran'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 16:14
Bölgede gerilim sürerken, Rusya'dan da önemli bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İran'a gittiği duyuruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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