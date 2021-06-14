Kritik NATO zirvesi! ABD ile hangi konular masada? Görüşmeden hangi sonuçlar çıkar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Brüksel’de kritik temaslarda bulunuyor. Akşam 18’de ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Peki bu temaslarda gündemde neler var? ABD ile hangi konular masaya yatırılacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.

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