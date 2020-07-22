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Kritik MGK toplantısı sonrası önemli mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz

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Giriş: 22.07.2020 18:08
Güncelleme:22.07.2020 18:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 2,5 saat sürdü. Yapılan açıklamada "Libya'da gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz" ifadesine yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

Bildiride öne çıkan maddeler şöyle:

Ermenistan'ın barışı bozan ve hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınandı.

Türkiye, zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdürecek.

Türkiye'nin sınır ötesinde terörist unsurlara karşı mücadelesi sürecek.

Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan menfaatlerimizi korumakta kararlıyız.

Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecek.

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