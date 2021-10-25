25 Ekim 2021, Pazartesi
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Kritik Kabine toplantısı başladı
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Koronavirüste vaka ve aşılamada gelinen nokta, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği toplantı sonrasında kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.