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Kritik Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! İşte ilk kareler

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Giriş: 13.04.2021 16:18
Güncelleme:13.04.2021 16:20
Artan koronavirüs vakaları sonrası gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara toplantı sonrası Başkan Erdoğan cevap verecek. İşte kritik toplantıdan ilk kareler...
İşte kritik toplantıdan ilk kareler
İşte kritik toplantıdan ilk kareler
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