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Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Kabinenin gündeminde hangi başlıklar var?

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Giriş: 17.11.2020 09:16
Güncelleme:17.11.2020 16:17
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Peki kabinenin gündeminde hangi başlıklar var? Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler alınacak mı? Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı toplandı. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durumu ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, geçtiğimiz hafta atanan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk kez katılacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda en önemli gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak.

YOL HARİTASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın 'Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz' açıklamasının ardından toplanacak kabinede, bu iki alanda atılabilecek reform adımları değerlendirilecek. Üretim ve istihdamı arttırmak, uluslararası yatırımları çekmek ve finansal istikrarı sağlamak için atılacak adımlarla ilgili yol haritası gözden geçirilecek.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Kabine toplantısında son dönemde etkisini arttıran koronavirüsle mücadelede alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmasının detayları, kabinenin bir başka gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele sürecine ilişkin kabineyi bilgilendirecek.

Kabinenin dış politika gündemi de yoğun olacak. Başkan Erdoğan, KKTC ziyaretini kabinede de değerlendirecek. Bunun yanısıra; Karabağ'daki son durum, Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan barış gücüyle ilgili detayları da kurmaylarıyla görüşecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Kabine toplantısı son dakika: Berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: BERBERLER YENİDEN KAPANACAK MI? KUAFÖRLER VE GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANIYOR MU?
Son dakika: İl dışı yasağı yeniden gelecek mi? 17 Kasım şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kabine toplantısı... SON DAKİKA: İL DIŞI YASAĞI YENİDEN GELECEK Mİ? 17 KASIM ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? KABİNE TOPLANTISI...
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine toplantıs�� | Yeni koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE KRİTİK KABİNE TOPLANTISI | YENİ KORONAVİRÜS KISITLAMALARI GELECEK Mİ?

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