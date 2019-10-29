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29.10.2019

Kritik bölgedeki komutanlar, Beştepe'deki törene bağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, kara, deniz, hava komutanlığında görev alan askerlerle canlı bağlantı gerçekleştirdi. Sırasıyla önce, Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada Gemisi'nin Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da görev yapan Piyade Komando Binbaşı İlkay Diri ve Tel Abyad'da görev yapan Piyade Yüzbaşı Celil Özhekim Beştepe'ye canlı yayınla bağlanarak önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve göreve her daim hazır olduklarını belirtti.

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