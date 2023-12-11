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Kripto para düzenlemesi yeni yılda Meclis'in gündemine geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 10:40
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklar yoğunlaştırıldı. Belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis'e getirmesi bekleniyor. Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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