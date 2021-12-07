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Kripto para borsası operasyonu! Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı

A Haber
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Giriş: 07.12.2021 13:17
Kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2 şirket yöneticisi hakkında soruşturma başlattı. Şirket yöneticisi K.A, Antalya'da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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