07 Aralık 2021, Salı
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Kripto para borsası operasyonu! Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı
Kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2 şirket yöneticisi hakkında soruşturma başlattı. Şirket yöneticisi K.A, Antalya'da yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.