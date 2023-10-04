Kreş ve ilkokullarda hasta bina sendromu! Hasta bina sendromunun sebepleri neler? Çocukları nasıl etkiliyor?

Bakterilerin en yoğun bulunduğu yerlerin başında kreş ve ilkokullar geliyor. Birçok hastalığa sebep olan "Hasta Bina Sendromu" nedir? Merak edilenleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan psikolog Ayşenur Irk anlattı.

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