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Kreş ve ilkokullarda hasta bina sendromu! Hasta bina sendromunun sebepleri neler? Çocukları nasıl etkiliyor?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 16:23
Bakterilerin en yoğun bulunduğu yerlerin başında kreş ve ilkokullar geliyor. Birçok hastalığa sebep olan "Hasta Bina Sendromu" nedir?  Merak edilenleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan psikolog Ayşenur Irk anlattı.
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