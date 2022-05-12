12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit

Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 13:18
Finlandiya'nın NATO'ya üyelik açıklamasına Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “AB'nin Rusya'ya karşı dost olmayan adımlarına katıldı. Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan Finlandiya açıklaması
Rusya'dan Finlandiya açıklaması
Esnafın tepkisi işe yaradı!
Esnafın tepkisi işe yaradı!
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
İşte Boğaz’ın yeni sakinleri
El Cezire muhabiri için anma töreni!
El Cezire muhabiri için anma töreni!
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı
Eren Abluka-9 operasyonu başlatıldı
Şehit polise veda!
Şehit polise veda!
Türkiye’deki sığınmacı ve göçmen sayıları
Türkiye'deki sığınmacı ve göçmen sayıları
Ek zam için 3 formül masada!
Ek zam için 3 formül masada!
Biden yönetiminden kongreye Türkiye çağrısı
Biden yönetiminden kongreye Türkiye çağrısı
Sütte kıtlık olacak manipülasyonu!
Sütte kıtlık olacak manipülasyonu!
İBB bütçesi kullanıldı
"İBB bütçesi kullanıldı"
Daha Fazla Video Göster