Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik açıklamasına Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “AB'nin Rusya'ya karşı dost olmayan adımlarına katıldı. Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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