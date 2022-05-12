12 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit
Finlandiya'nın NATO'ya üyelik açıklamasına Rusya’dan yanıt geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “AB'nin Rusya'ya karşı dost olmayan adımlarına katıldı. Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için bir tehdit.” denildi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.