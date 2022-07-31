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Kredi ve kart borçları için 3 formül! 81 ile sosyal konut | Kabine toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 15:01
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine'nin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak.
Kredi ve kart borçları için 3 formül!
Kredi ve kart borçları için 3 formül!
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