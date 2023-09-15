15 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kredi kartlarına yeni önlem geliyor! Hangi tedbirler alınacak?
Kredi kartının kullanıma yönelik olarak yeni çalışmalar hazırlanıyor. Kredi kartının bilinçli kullanımı sağlayacak enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak yeni tedbirler hayata geçirilecek.
KREDİ KARTINDA DÖRT YENİ TEDBİR
1-Taksit sayılarının düşürülmesi
2- Asgari ödeme tutarının yukarı çekilmesi
3-Gecikme faizinin artırılması
4- Nakit çekim limitinin azaltılması