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Kredi kartlarına yeni önlem geliyor! Hangi tedbirler alınacak?

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Giriş: 15.09.2023 10:36
Kredi kartının kullanıma yönelik olarak yeni çalışmalar hazırlanıyor. Kredi kartının bilinçli kullanımı sağlayacak enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak yeni tedbirler hayata geçirilecek.

KREDİ KARTINDA DÖRT YENİ TEDBİR

1-Taksit sayılarının düşürülmesi

2- Asgari ödeme tutarının yukarı çekilmesi

3-Gecikme faizinin artırılması

4- Nakit çekim limitinin azaltılması

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