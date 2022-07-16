16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kredi faizleri silinecek mi? KYK kredileri nasıl ödenecek?
Yeni haftayla birlikte öğrenci kredilerindeki faizlerin silinmesi için gözler Kabine toplantısına çevrildi. Bu noktada öğrencilerin eğitimine olan net desteğin sürmesi için faizlerin silinmesi öğrencilerin yalnızca anaparayı ödemesi gündemde. Yeni kredi alacaklar için ise farklı formüllerde değerlendiriliyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.