20 Eylül 2023, Çarşamba
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Kral Charles Fransa'da
İngiltere Kralı 3. Charles, Fransa'ya üç günlük bir resmi ziyarette bulunuyor. Kral Charles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, kendisi onuruna verilen bir yemeğe de katılacak. Ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.