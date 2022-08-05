05 Ağustos 2022, Cuma
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KPSS soruşturması derinleşiyor! 21 öğrenci mercek altında
Sızıntı iddialarının ardından 2022 kamu personeli seçme sınavı iptal edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak sürüyor. Aynı dershanedeki 21 öğrencinin sınavdaki yanıtları aynı çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.