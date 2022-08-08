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KPSS soruşturması derinleşiyor

A Haber
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Giriş: 08.08.2022 11:56
Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Sınavda ortaya çıkan şaibenin ardından 6-7 Ağustos'taki oturumlar da ertelenmişti. Ertelenen KPSS sınavının kitapçıkları da inceleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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