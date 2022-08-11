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KPSS soru havuzu tamamen silinecek

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 14:13
İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma, genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek arıyor. Ayrıca, KPSS soru havuzu da tamamen silinecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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KPSS soru havuzu tamamen silinecek
KPSS soru havuzu tamamen silinecek
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