11 Ağustos 2022, Perşembe
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KPSS soru havuzu tamamen silinecek
İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma, genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek arıyor. Ayrıca, KPSS soru havuzu da tamamen silinecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.