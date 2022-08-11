KPSS soru havuzu tamamen silinecek

İptal edilen KPSS'ye ilişkin soruşturma, genişletiliyor. Soruların basıldığı matbaada inceleme yapılırken soruşturmanın odağındaki yayınevi sayısı da giderek arıyor. Ayrıca, KPSS soru havuzu da tamamen silinecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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