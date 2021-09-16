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KPSS sonuçları ve KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

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Giriş: 16.09.2021 09:29
Son dakika haberine göre… 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS" açıklamasında bulundu. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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