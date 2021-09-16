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KPSS lisans sonuçları sorgulama! KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir?

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Giriş: 16.09.2021 10:08
KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı (KPSS Lisans / ÖABT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kamu personeli adaylarının merakla araştırdığı KPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açıldı. KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar....
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