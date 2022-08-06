KPSS için ön rapor hazırlandı: Sınavda 3 soru birebir aynı! 10 soruda benzerlik var

Son dakika haberine göre KPSS’nin birinci oturum sınav sorularının sızırılması veya çalınmasıyla ilgili soruşturmada, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadesine başvuruldu. Yapılan inceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 soruda da benzerlikle olduğu belirlendi.