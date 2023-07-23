KPSS bugün yapılacak! Sınav nedeniyle nüfus müdürlükleri açık olacak?

2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika; Eğitim Bilimleri oturumunda da 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

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