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KPSS bugün yapılacak! Sınav nedeniyle nüfus müdürlükleri açık olacak?

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Giriş: 23.07.2023 09:21
2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika; Eğitim Bilimleri oturumunda da 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.
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