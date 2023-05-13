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Köylerinde 30 yıl sonra sandık başına gidecekler

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Giriş: 13.05.2023 11:23
Güncelleme:13.05.2023 11:24
Muş Kayalısu Köyü sakinleri PKK'lı teröristler yüzünden topraklarını terk etmişti. Bölgede sağlanan huzur ve güven sayesinde ata topraklarına dönenler, 30 yıl sonra köylerinde oy kullanacak.
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