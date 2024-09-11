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Köydeki ölüm sessizliği! Herkes konuşuyor onlar suskun

Köydeki ölüm sessizliği! Herkes konuşuyor onlar suskun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 14:01
Narin dün defnedildi. Normalde kendi köyünde kılınması gereken cenaze namazı komşu köyde kılındı. Soruşturmada komşu köyler de dahil 267 kişinin ifadesi alındı. Tüm bu olaylar yaşanırken herkesin asıl merak ettiği nokta ise köydeki ölüm sessizliğinin sebebi. Köydekiler aslında her şeyi biliyor ancak susuyor iddiası herkesin dilinde. Uzmanlar bu sessizliğin psikolojik ve sosyolojik tahlilini yaptı.
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