Köy yaşam merkezlerinin sayısı 3 bin 500’ü buldu! Merkezler kırsal bölgelerin kalbi oluyor

Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezlerinin sayısı 3 bin 500'ü buldu. Merkezlerde verilen birden çok eğitim gençleri geleceğe hazırlıyor. Doğayı, sanatı ve bilimi uygulamalı olarak öğreniyorlar.

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