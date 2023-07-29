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Köy yaşam merkezlerinin sayısı 3 bin 500’ü buldu! Merkezler kırsal bölgelerin kalbi oluyor

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Giriş: 29.07.2023 16:57
Son dakika haberleri… Milli Eğitim Bakanlığı'nın Köy Yaşam Merkezlerinin sayısı 3 bin 500'ü buldu. Merkezlerde verilen birden çok eğitim gençleri geleceğe hazırlıyor. Doğayı, sanatı ve bilimi uygulamalı olarak öğreniyorlar.
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