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Köy evleri için temeller atıldı! Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 kalıcı köy evi inşaatı başladı

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 12:12
Deprem bölgesinde 143 bin köy evi kuruluyor. İlk temel Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıldı. 7 köyde 310 kalıcı köy evi inşaatı başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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