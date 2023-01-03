Kovid yeniden mutasyona uğradı! ABD’de yeni mutasyona XBB1.5. ismi verildi

Kovid salgını her ne kadar etkisini kaybetse de virüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Yeni mutasyon ABD'de ortaya çıktı. Xbb1. 5. adı verilen yeni varyantın öncekilere göre bulaşıcılığı çok daha yüksek.

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