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Kovid yeniden mutasyona uğradı! ABD’de yeni mutasyona XBB1.5. ismi verildi

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Giriş: 03.01.2023 09:07
Kovid salgını her ne kadar etkisini kaybetse de virüs mutasyona uğramaya devam ediyor. Yeni mutasyon ABD'de ortaya çıktı. Xbb1. 5. adı verilen yeni varyantın öncekilere göre bulaşıcılığı çok daha yüksek.
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