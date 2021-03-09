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Kovid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Edirne'de işlek caddelere girişte HES kodu uygulaması başlatıldı

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Giriş: 09.03.2021 15:45
Güncelleme:09.03.2021 16:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Edirne'de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 5 il arasında bulunan Edirne'de, tedbirler kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurulun kararıyla, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollar bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar, cadde girişlerinde bekleyen polis ve zabıta ekiplerine HES kodlarını göstererek caddelere giriş yaptı.

Öte yandan, zabıta ve polis ekipleri, vatandaşlar ile esnafı maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

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