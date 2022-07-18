Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti! En sık görülen semptomlar hangisi? Kısıtlamalara geri dönülür mü?

Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Maske kullanımının azalması hastalık bulaşanların sayısını artırıyor. Belirtileri takip etmek hastalığın erken tanısında oldukça önemli. İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen veriler, Kovid-19 testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptomun boğaz ağrısı olduğunu gösteriyor. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.

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