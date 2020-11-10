Kovid-19 salgını sona mı eriyor? Prof. Dr. Necmettin Ünal A Haber canlı yayınında flaş gelişmeyi duyurdu

Prof. Dr. Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech ile Pfizer firmalarının ortak olarak ürettiği Kovid-19 aşı adayının Faz3 çalışmalarıyla ilgili ilk sonuçları yayınlandı. Prof. Dr. Şahin, aşının yüzde 90 oranında korona virüsten koruduğunu açıkladı. Bu aşının Türkiye denemelerinde gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal aşı adayıyla ilgili olarak "Aşının yan etkileri var mı? Aşı adayına ilişkin ilk sonuçlar ne anlama geliyor? Kovid-19 salgını sona mı eriyor?" gibi merakla beklenen sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Korona virüs salgını sona mı eriyor? BioNTech ile Pfizer şirketlerinin ortak ürettiği Kovid-19 aşı adayının Faz3 denemelerindeki ilk sonuçlara göre yüzde 90 oranında başarı sağlandı. Bu iki şirkettin Türkiye'de yürüttüğü Faz3 denemelerinde gönüllü olan Prof. Dr. Necmettin Ünal yaşadığı süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

Prof. Dr. Ünal A Haber canlı yayında şöyle konuştu;

Yüzde 90 başarının hangi parametreden çıkarıldığını bilmiyorum. Bu aşı çalışmasına 44 bine yakını insan katıldı. Bunlardan 39 bine yakınına ikinci dozu da yapıldı. Bu dozlardan bir hafta sonra değerlendirme yapıldı. Bu 39 bin kişinin içerisinde 94 kişide Kovid-19 vakası gelişmiş. Bu aşının koruyuculuğu net olarak gösteriyor.

Türkiye 37 bin denekten sonra bu çalışmalara geç katıldı. Türkiye'deki çalışmalar bu ayın 25'inde sona erecek. Bu sürecin sonunda daha kapsamlı açıklama yayınlanacağını düşünüyorum. Aşı önemli bir yan etki oluşturmadı. Bende de bir yan etki oluşturmadı. 17 Kasım tarihinde aşının ikinci dozu da uygulanacak. Aşı olduğum ilk gün sadece ateş yükselmesi oldu. Bazı arkadaşlar kendilerini bitkin hissettiklerini söyledi. Genel olarak benim bildiğim ortaya çıkan kısa vadeli önemli bir yan etkisi yok.

"Korona virüs salgının sona ermesi için toplumun yüzde 50'si ile yüzde 80'nin bağışık hale gelmesi gerekiyor" diyen Prof. Dr. Ünal, "Sonuçta bu aşının etkinliği 6 ay sürdü. Bu süreçte toplumunuzun yüzde 50 ila 80'nini aşılayabilirseniz bu kısır döngüyü kırmış olup yayılımı engelliyorsunuz.

Dünyada en az 4-5 milyar kişinin aşılanması gerekiğini vurgulan Prof. Dr. Ünal, ülkemizde salgın aşıyla sonlandırılsa bile dış ülkelerden gelenler nedeniyle riskin devam edeceğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıya her ülkenin erişimi konusundaki çalışmalarının doğru olduğunu ifade etti.