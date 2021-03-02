Kovid-19 risk haritasında algı yapmaya kalkışan HDP'li Pervin Buldan'a tokat gibi cevap!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Kovid-19 risk haritasında mavi (düşük riskli) ile belirtilen illeri seçim sonucu HDP'nin kazandığı illermiş göstererek 'Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık.' dedi. Kirli algı oyununa ise cevap "2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir."sözleriyle AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç'dan geldi.

PKK'nın dağ kadrosuyla yan yana poz veren, terör örgütünün siyasi kolu durumundaki HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yine insanların damarına basan bir paylaşıma imza attı.

Kişisel ve toplumsal sağlığın söz konusu olduğu koronavirüs risk haritasında dahi algı yapmaya çalışan Buldan, 'Düşük Riskli' olduğu için mavi ile gösterilen Uşak üzerinden mesaj vererek "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın haritalı paylaşıma tepki göstererek "Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." dedi.

İSMAİL GÜNEŞ: DİKKATLİ BAK! 11 BELEDİYENİN 10'U AK PARTİ'DE

Buldan'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ''Bu mavi senin bildiğin mavi değil AK partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u AK partide'' paylaşımını yaptı.

ALİM TUNÇ: ŞEHRİMİZ HİÇ BİR VİRÜSE GEÇİT VERMEMEKTEDİR

AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç da sosyal medya paylaşımında "2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir." ifadelerini kullandı.

'KAYBETTİK' DEDİĞİ ADIYAMAN'DA HDP'NİN NE BELEDİYE BAŞKANI NE DE MİLLETVEKİLİ VAR

Son seçimlere göre Adıyaman'ın Belediye Başkanı AK Parti'li Süleyman Kılınç ve Milletvekilleri de şu şekilde; Ahmet Aydın (AK Parti), İbrahim Halil Fırat (AK Parti), Muhammed Fatih Toprak (AK Parti), Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere (CHP)

BULDAN'A ADIYAMAN'DAN DA CEVAP GELDİ

Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Pervin Buldan'a "Barış ve Huzur Şehri Adıyaman'ımızı rüyanızda bile alamazsınız. Bizden alacağınız tek şey her zaman hüsran dolu sonuçlar olacak. Biz gereken dersi sandıkta, mecliste, şanlı ordumuz da dağlarda verdi, veriyor verecek" paylaşımı ile yanıt verdi.

BULDAN'IN TBMM'DEKİ FEZLEKE DOSYASINDA YOK YOK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında 'Dokunulmazlıklarının kaldırılması' istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekede 2 dosya var.

Birincisinde "Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan fezlekede "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.

Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.