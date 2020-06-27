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Kovid-19 gerçeği saklanıyor mu? Alman gazeteciden bomba iddia |Video

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Giriş: 27.06.2020 22:28
Güncelleme:27.06.2020 22:46
Alman gazeteci Hörstel koronavirüs ile ilgili A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia eden Hörstel'in Kovid-19 salgınıyla ilgili "Bence ilaç sektör ve mafyasının etkisi var" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan canlı yayında tepki gösterdi. İlhan, "Virüsün laboratuvar ortamında geliştirildiğine dair dünyada kimsenin elinde bir bilgi yok. Bu tip iddialar insanların aklını karıştırıyor ve alınacak önlemlere zarar veriyor" dedi.

Alman gazeteci Hörstel koronavirüs ile ilgili A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia eden Hörstel'in Kovid-19 salgınıyla ilgili "Bence ilaç sektör ve mafyasının etkisi var" ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan canlı yayında tepki gösterdi. İlhan, "Virüsün laboratuvar ortamında geliştirildiğine dair dünyada kimsenin elinde bir bilgi yok. Bu tip iddialar insanların aklını karıştırıyor ve alınacak önlemlere zarar veriyor" dedi.

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