Kovid-19 aşısı ne zaman uygulanmaya başlanacak? A Haber canlı yayında umutlandıran tarih

Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, peş peşe gelen umut veren aşı haberleriyle ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'ten A Haber canlı yayında güzel haberi duyurdu. Prof. Dr. Erk, Kovid-19 aşı haberlerinin mutluluk verici olduğuna dikkat çekerken aşının ise hayatımıza etki edebilmesi için en az 3-4 aya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, dünya genelinde henüz onay almış bir Kovid-19 aşısı olmadığını belirtti.

"BU KIŞ AĞIR GEÇECEK"

Prof. Dr. Erk, "Bugün bile aşının onay almış olsa bile üretilmesi, dağıtılması, uygulanması en azından 3-4 ay gibi bir süre alır. O yüzden aşı çıktı, aşı geliyor diye bir rehavete kapılmamak lazım. Bu sonbahar ve kış oldukça ağır ve çetin geçecek. Bu nedenle biz kişisel olarak önlemler almaya sıkı sıkıya devam etmeliyiz. Her zaman söylediğim gibi 3M yani maske, mesafei musluk herkesin bu önlemlere dikkat etmesi lazım. Herkes bu önelmelere dikkat etse aşılar kadar koruyucu olur. Bağışıklık sistemini de üst düzeyde tutacak bir beslenme ve yaşam şekliyle bu pandemiden herkesin bir şekilde korunması mümkün. Maalesef herkes tamamıyla bu önlemlere riayet etmiyor. Özellikle gençlerde 'bana bir şey olmaz anlayışı var' o neden bu anlayışı bir kenara bırakmalı hem kendimizi hem de yanımızda olan insanları düşünerek önelmelere devam etmeliyiz. Aşının etkin bir şekilde hayatımıza girmesinin en az 4-5 ay kadar bir süre alacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.