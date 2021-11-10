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Korumaları muhabiri darp etmişti! Mansur Yavaş'tan skandal açıklama

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Giriş: 10.11.2021 12:54
Kitre bebek vurgunuyla ilgili soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ın Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından defalarca yumruklandı. Olay hakkında açıklamalarda bulunan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "itiş kakış olmuş” iddiasında bulundu. Yavaş'ın bu skandal açıklamasını değerlendiren Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, " Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu ifadeleri kınıyorum. Herkes tarafından bilinen konuların Mansur Yavaş tarafından farklı lanse edilmesini hayretle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
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