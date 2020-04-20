Koronavirüsün etkisini nasıl en aza indiririz? Doç. Dr. Gülsen Meral anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, koronavirüsün etkisinin nasıl en aza indirilebileceğini açıkladı. Doç. Dr. Meral, ‘’DNA’mız üzerinde obezite, kanser veya otoimmün hastalıklarda olan kişiler virüse daha fazla yakalanıyor. Bunun sebebi de DNA üzerindeki bozulma. Ve bunun yenilenme şansı var mı? Var. Peki, hangi yoldan gidiyor? Beslenmeyi düzeltmek, spor yapmak, nefes terapisi yapmak ve yoga yapmaktan geçiyor.’’ ifadelerini kullandı.