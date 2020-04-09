Koronavirüsü yenen Dr. Gülseren Sağcan hastalık sürecini A Haber’e anlattı

Koronavirüsü yenen Dr. Gülseren Sağcan A Haber ekranlarında virüsü nasıl kaptığını, virüsün ortaya çıkardığı belirtileri ve hastalığı nasıl atlattığını anlattı. Dr.Gülseren Sağcan, ‘’ Klinik tablom, bulgularım biraz ağır seyretti aslında. Hiç sigara kullanmıyorum, alkol kullanımım yok. Dediğim gibi 40 yaşının altında birinde niye bu kadar ağır geçsin? Ama biz sağlık çalışanlarında maalesef viral yük çok fazla olduğu için. Yani çok miktarda, çok saat, çok hastayla bir arada bulunduğumuz için çok fazla viral yük de olduğu için maalesef klinik daha ağır seyrediyor.’’ ifadelerini kullandı.

Benim hastalanmamdan önce ilk olarak ayın 11'inde ilk hastamı yatırmamla başladı bu süreç. Ve arka arkaya birçok hasta takip etti, yatırdık, tedavilerine başladık. Ve ilginç olarak o ilk hastam ben taburcu olmadan benden önce taburcu oldu. Çünkü ilk hastamı aldıktan yaklaşık olarak 15 gün sonra bana tanı konuldu. O dönem biraz daha yoğunduk biz. Ve birtakım bulguları açıkçası ben gözardı ettim. Yorgunluk, halsizlik, alerjik nezle, burun akıntısı vardı. Kovid-19 olduğumu düşünmemiştim açıkçası. Ancak o aşamada bende bir konuşurken eforla bir nefes darlığı başladı. 40 yaşının altındayım, hiç sigara içmedim ve hiçbir akciğer problemim yok. Nefes darlığıyla birlikte beni hocam uyardı, ''kızım sen bir tomografi çek'' diye, tomografide ''Kovid-19 tanısı'' aldım. Maskeyle çalışıyordum zaten ancak poliklinikte öksürüğü olan, KOAH ve astım hastalarımız gibi Kovid hastalarımız da polikliniğe başvuruyordu. Ve normal cerrahi maskeyle hatta bazen belki de maskesiz de çalışmış olabilirim, temasım olmuş olabilir o hastalarla. Çünkü ilk günlerde biraz daha ilk vakalardı. Tomografimi çektirdikten sonra yatış yapılıp, tedavi başlandı.

TEDAVİ SÜRECİNDE NELER YAŞADI?

Klinik tablom, bulgularım biraz ağır seyretti aslında. Hiç sigara kullanmıyorum, alkol kullanımım yok. Dediğim gibi 40 yaşının altında birinde niye bu kadar ağır geçsin? Ama biz sağlık çalışanlarında maalesef viral yük çok fazla olduğu için. Yani çok miktarda, çok saat, çok hastayla bir arada bulunduğumuz için çok fazla viral yük de fazla olduğu için maalesef klinik daha ağır seyrediyor. Yani benim risk faktörüm de yok. Bir gün önce çalışıyorken ilk gecem çok zor geçti. Yüksek ateş, terleme, iki kez hastanede sürünerek duş alıp, dört kez çarşafların değişeceği kadar, baş ağrısı, kas ağrıları, üşüme, titremeler yaşadım. Ama sağ olsun oradaki çalışma arkadaşlarım, hocalarım çok yakinen ilgilenip hemen tedaviye başladılar. Ve tedavi protokollerinde de bizim hastalarımıza verdiğimiz tedavinin aynısı başladı. Bir klinik kötüleşme oldu yatışımdan iki gün sonra nefes darlığım arttı. Ve bunun üzerine yeni bir tomografi çekmek durumunda kaldık. Burada da hastalığın ilerlediğini görünce, yeni gelen bir ilaç var sağ olsun hocalarım ona başladı. Ve sonrasında klinik olarak şikayetlerim gerilemeye başladı.

''PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNMAK İSTİYORUM''

Hasta boyutunda olacağımı çok düşünmemiştim, çünkü önce doktor olarak başlamıştım, şimdi hastayım. İnşallah Pazartesi gününde itibaren tekrar doktor olarak çalışmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra antikor bakıp, plazma bağışında bulunmak istiyorum.