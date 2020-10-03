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Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Merdiven çıkınca nefessiz kalıyordum

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Giriş: 03.10.2020 13:17
Güncelleme:03.10.2020 13:17
Koronavirüs tüm dünyada binlerce can aldı ve almaya devam ediyor. Türkiye'de ise koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor. Hiç şüphesiz bu virüs dünyanın yeni tanıştığı bir tecrübe olurken salgına yakalanmış ve atlatmışlar için de ayrı bir tecrübeyi barındırıyor. İç hastalıkları ve dahiliye doktoru Recep Çaniş de koronavirüse yakalanıp atlatanlardan... İşte o zor günleri kendi tanığından A Haber ekranlara taşıdı.
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