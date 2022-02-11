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Koronavirüsü yenen Başkan Erdoğan'ın ilk programı belli oldu! Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2022 09:07
Başkan Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından ilk programını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini, Vahdettin Köşkünde kabul edecek. Görüşmenin başlangıç saatinin ise 14.30 olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
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