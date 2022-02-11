11 Şubat 2022, Cuma
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Koronavirüsü yenen Başkan Erdoğan'ın ilk programı belli oldu! Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek
Başkan Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından ilk programını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini, Vahdettin Köşkünde kabul edecek. Görüşmenin başlangıç saatinin ise 14.30 olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.