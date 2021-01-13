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Koronavirüsü Bill Gates, George Soros ve Rockefeller mi üretti? Peru'de soruşturma açıldı

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Giriş: 13.01.2021 13:20
Güncelleme:13.01.2021 13:21
Peru'da bir mahkeme koronavirüsün Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesi tarafından üretildiğini iddia ederek soruşturma başlattı. İddiaların basında büyük yankı uyandırmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı başlatan hakimler hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peru'da bir mahkeme koronavirüsün Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesi tarafından üretildiğini iddia ederek soruşturma başlattı. İddiaların basında büyük yankı uyandırmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı başlatan hakimler hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Koronavirüste flaş suçlama! Bill Gates, Soros ve Rockefeller... KORONAVİRÜSTE FLAŞ SUÇLAMA! BİLL GATES, SOROS VE ROCKEFELLER...
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