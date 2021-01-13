Koronavirüsü Bill Gates, George Soros ve Rockefeller mi üretti? Peru'de soruşturma açıldı

Peru'da bir mahkeme koronavirüsün Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesi tarafından üretildiğini iddia ederek soruşturma başlattı. İddiaların basında büyük yankı uyandırmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı başlatan hakimler hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Peru'da bir mahkeme koronavirüsün Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesi tarafından üretildiğini iddia ederek soruşturma başlattı. İddiaların basında büyük yankı uyandırmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı başlatan hakimler hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.